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На стартапи для учасників АТО (ООС) – 200 тис грн

Суспільство | 12-03-2019, 16:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    
На стартапи для учасників АТО (ООС) – 200 тис грн

Львівська обласна рада, сьогодні, 12 березня, внесла зміни до «Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області», доповнивши її новим заходом – фінансування стартапів учасників АТО (ООС).
Фінансова підтримка буде надаватися на конкурсній основі. Максимальна вартість відшкодування з обласного бюджету – 30 тис грн. Подаватися на конкурс можуть учасники АТО (ООС) – фізичні особи-підприємці, зареєстровані на території Львівської області.
Кошти обласного бюджету, передбачені на фінансування стартапів учасників АТО (ООС), –  200 тис грн.
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