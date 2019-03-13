На стартапи для учасників АТО (ООС) – 200 тис грн Суспільство | 12-03-2019, 16:25 0 78



Львівська обласна рада, сьогодні, 12 березня, внесла зміни до «Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області», доповнивши її новим заходом – фінансування стартапів учасників АТО (ООС).

Фінансова підтримка буде надаватися на конкурсній основі. Максимальна вартість відшкодування з обласного бюджету – 30 тис грн. Подаватися на конкурс можуть учасники АТО (ООС) – фізичні особи-підприємці, зареєстровані на території Львівської області.

Кошти обласного бюджету, передбачені на фінансування стартапів учасників АТО (ООС), – 200 тис грн.

