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На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн
|Суспільство | 12-03-2019, 16:28
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Львівська обласна рада сьогодні, 12 березня, збільшила фінансування «Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку» на 5 млн грн.
Цей фінансовий ресурс планують спрямувати переважно на пріоритет «Школи», який цьогоріч виявився надзвичайно активним.
Відтепер в обласному бюджеті передбачено – 135 млн грн на співфінансування проектів-переможців.
Нагадаємо, що в 2019 році маємо 2130 зареєстрованих проектів. Їх зведений бюджет – 573 млн грн, з яких кошти обласного бюджету – понад 260 млн грн. За пріоритетами лідерство за «Школами», «Іншими пріоритетами» та «Культурою».
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