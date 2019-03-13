На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн Суспільство | 12-03-2019, 16:28 0 104

Львівська обласна рада сьогодні, 12 березня, збільшила фінансування «Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку» на 5 млн грн.

Цей фінансовий ресурс планують спрямувати переважно на пріоритет «Школи», який цьогоріч виявився надзвичайно активним.

Відтепер в обласному бюджеті передбачено – 135 млн грн на співфінансування проектів-переможців.

Нагадаємо, що в 2019 році маємо 2130 зареєстрованих проектів. Їх зведений бюджет – 573 млн грн, з яких кошти обласного бюджету – понад 260 млн грн. За пріоритетами лідерство за «Школами», «Іншими пріоритетами» та «Культурою».

