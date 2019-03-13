До уваги суб’єктів ЗЕД! Суспільство | 12-03-2019, 18:57 0 95

З 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 16.03.2019 заплановані роботи в системі енергопостачання серверного та активного мережевого обладнання Єдиної автоматизованої системи ДФС України (далі ЄАІС).

На час проведення робіт буде знеструмлене серверне та активне мережеве обладнання ЄАІС, що призведе до зупинки процесу митного оформлення.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

