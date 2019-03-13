Сутички у Черкасах: двох представників "Нацкорпусу" відправили під домашній арешт Суспільство | 13-03-2019, 08:10 0 86 Суд у Черкасах обрав запобіжний захід представникам "Нацкорпусу" Дмитру Кухарчуку і Антону Братку, підозрюваним в організації сутичок з поліцією у Черкасах 9 березня.



Про це повідомляється на cторінці "Нацкорпус-Черкащина" у Facebook.



Антону Братку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обмеженням свободи у нічний час, Дмитру Кухарчуку - цілодобовий домашній арешт.



"Прокурори наполягали на обранні підозрюваним максимального запобіжного заходу - тримання під вартою на термін до 60 діб без можливості внесення грошової застави", - заявили у "Нацкорпусі".



Нагадаємо:



9 березня представники Нацкорпусу влаштували у центрі Києва акцію "День гніву" та прийшли на вул. Банкову під Адміністрацію президента з вимогою покарати причетних до розкрадань в "Укроборонпромі", в яких звинувачують оточення президента, зокрема батька і сина Гладковських (колишнє прізвище Свинарчуки).

Під час акції сталися сутички, після яких у поліції заявили про трьох потерпілих правоохоронців.

Представники Нацкорпусу вирушили також до Черкас, де у суботу перебував президент Петро Порошенко і намагалися прорватися до нього під час його виступу зі сцени.

У поліції заявили, що внаслідок спроби представників Нацкорпусу прорватися до президента постраждали 22 поліцейських.

За фактом подій у Черкассах було відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

10 березня двох підозрюваних в організації сутичок із поліцією у Черкасах було затримано, вдома у одного з них проводилися обшуки.

У "Нацкорпусі" повідомили, що затримані - Дмитро Кухарчук та Антон Братко.