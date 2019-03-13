ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат Суспільство | 13-03-2019, 08:17 0 125 Минулої доби бойовики три рази обстріляли позиції ОС, застосувавши при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед українських військових немає.





Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 13 березня.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ОС були обстріляні двічі: з мінометів калібрів 120 та 82 мм - у районі села Павлопіль; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - біля міста Авдіївка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Кримське.



За даними розвідки, 12 березня двох окупантів ліквідовано та чотирьох поранено.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.