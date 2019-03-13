Прокуратура повертає у комунальну власність Львова приміщення, які вибули внаслідок так званої «Афери століття» Суспільство | 13-03-2019, 10:01 0 86

Йдеться про низку нежитлових приміщень цілісного майнового комплексу колишнього Львівського заводу будівельних матеріалів загальною площею майже 4,5 тис кв м, вартістю понад 2,5 млн грн, що розташовані на вул. Півколо у м. Львові.



Рішенням Личаківського районного суду м. Львова задоволено позов місцевої прокуратури в інтересах держави (в особі Львівської міської ради) до фізичних осіб.



Так, прийнято рішення скасувати записи про державну реєстрацію права власності цих осіб на об’єкт нерухомого майна, а також витребувати його на користь територіальної громади м. Львова.



Суд погодився з позицією прокурора про те, що оспорювані об’єкти нерухомості перебувають у незаконному володінні відповідачів, оскільки вибули з володіння територіальної громади м. Львова поза її волею, тобто Львівська міська рада, як орган уповноважений управляти майном громади, не відчужувала у будь-який спосіб це майно.







Прес-служба прокуратури Львівської області



