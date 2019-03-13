Закарпатські митники завадили іноземцю перемістити через кордон приховані цигарки Суспільство | 13-03-2019, 10:05 0 81



Сьогодні, 13 березня 2019 року, під час здійснення в пункті пропуску «Тиса» Закарпатської митниці ДФС поглибленого огляду вантажного автомобіля «Mercedes-benz» із польською реєстрацією, виявлено приховані цигарки.

Румун планував перетнути кордон із Угорщиною, прихопивши з собою 617 пачку цигарок «Marlboro», «Chesterfield», «Camel» та "Winston" українського виробництва з акцизними марками.

Заїхавши на пункт пропуску, громадянин повідомив, що приховані від митного контролю товари та предмети не перевозить. Проте, врахувавши ризики та скерувавши автомобіль для поглибленого огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили приховані цигарки. Виявлені тютюнові вироби були приховані в спеціально виготовленому сховищі, а саме подвійному днищі автомобіля, під заднім сидінням.

Вказані дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Згідно із законодавством, автомобіль та цигарки, загальною вартість понад 235 тис грн. - вилучено.

ДФС у Закарпатській області



