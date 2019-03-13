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Дороги "розтанули": На Харківщині розслідують зловживання на ремонті
|Суспільство | 13-03-2019, 10:51
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|Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом ймовірних зловживань під час ремонту доріг у м. Барвінкове Харківської області.
Барвінківський відділ Лозівської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Керівник місцевої прокуратури Ігор Білодід розповів, що у серпні 2018 року Барвінківська міськрада уклала договір із приватним підприємством на ремонт низки доріг у населеному пункті.
За капітальний ремонт, який завершився у жовтні минулого року, підрядник отримав понад 4 млн грн.
Разом з тим, наприкінці зими з’ясувалося, що недавно відремонтовані дороги знову перебувають у незадовільному стані.
З метою встановлення обставин швидкого руйнування доріг розпочато досудове розслідування.
Тривають першочергові слідчі дії, призначено низку експертиз.
Нагадаємо,торік правоохоронці виявили списання державних коштів зі Служби автомобільних доріг у 15 областях України, за попередніми даними сума збитків державі склала понад 224 млн грн. У вересні в цих областях проходили обшуки.
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