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Дороги "розтанули": На Харківщині розслідують зловживання на ремонті

Суспільство | 13-03-2019, 10:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом ймовірних зловживань під час ремонту доріг у м. Барвінкове Харківської області.

Барвінківський відділ Лозівської місцевої прокуратури розпочав кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Керівник місцевої прокуратури Ігор Білодід розповів, що у серпні 2018 року Барвінківська міськрада уклала договір із приватним підприємством на ремонт низки доріг у населеному пункті.

За капітальний ремонт, який завершився у жовтні минулого року, підрядник отримав понад 4 млн грн.

Разом з тим, наприкінці зими з’ясувалося, що недавно відремонтовані дороги знову перебувають у незадовільному стані.

З метою встановлення обставин швидкого руйнування доріг розпочато досудове розслідування.

Тривають першочергові слідчі дії, призначено низку експертиз.

Нагадаємо,торік правоохоронці виявили списання державних коштів зі Служби автомобільних доріг у 15 областях України, за попередніми даними сума збитків державі склала понад 224 млн грн. У вересні в цих областях проходили обшуки.
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