Втративши близьких на війні вони об’єдналися заради спільної мети Суспільство | 13-03-2019, 12:00 0 83





У Львові, в 58 будинку офіцерів відбулася робоча зустріч представників благодійних фондів, які надають соціальну та психологічну підтримку дітям-сиротам без батьківської опіки та родинам військовослужбовців, які загинули в боях з російськими окупантами на Сході країни.

Як розповіла засновниця фонду родин загиблих захисників України «Сумна Квітка» Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО Олена Круглікова, чоловік якої загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, такі зустрічі допомагають впроваджувати у повсякденну діяльність комплексні підходи щодо «м’якої» соціалізації родин загиблих військовослужбовців.

– Впродовж декількох років ми допомагаємо дружинам, дітям і мамам загиблих військовослужбовців - учасників Антитерористичної операції. Головною метою нашої діяльності є об’єднання таких сімей, перш за все, в родинному колі, а також – у колі однодумців. З цією метою ми проводимо низку культурно-пізнавальних заходів, а саме - вечори відпочинку, майстер-класи для діток та дорослих з образотворчої тематики, літні табори. По мірі сил допомагаємо підготувати дітей до школи та інших визначальних подій у їхньому житті Декілька разів на рік ми збираємо та відправляємо нашим бійцям на Схід теплі речі, засоби гігієни тощо. З кожним роком долучаємо до роботи всі більше і більше людей, – розповіла пані Олена.

Також додала, що пам’ять про захисників України, які віддали своє життя заради того аби зупинити російських окупантів має залишатися якомога довше в народній пам’яті.

Натомість, очільниця фонду імені капітана ЗСУ Тараса Карпи, учасниця молодіжної спільноти DoBro, волонтер Богданна Карпа зазначила, що їхній колектив лише нещодавно розпочав роботу в складі організації та спеціалізується у наданні спеціалізованої психологічної допомоги, перш за все, дітям: «Наш фонд створений за підтримки військового психотерапевта, який народився у Львові, а зараз мешкає у Ізраїлі Олександра Гальчинського. Названий на честь мого брата, який загинув в боях з російськими окупантами у 2014 році на Донеччині».

Презентуючи діяльність організації Богданна поінформувала, що від початку створення до основного ядра увійшли психотерапевти Центру психологічної підтримки «Гайда вгору» Наталія Герцунь, Оксана Поліщук, Оксана Круц, Леся Федорович та тренер по програмах «Соціально-психологічна підтримка адаптації ветеранів АТО» та «Громада Андрій Вороняк.

За словами співзасновниці психологічного Центру “Гайда вгору” Наталії Герцунь зміст діяльності полягає в тому аби надати молоді базові інструменти для розуміння своїх базових психологічних потреб, своєї поведінки та реакції на вагомі життєві ситуації та труднощі. А також можливі варіанти вирішення особистих проблем.

– Також важливим для нас завданням є формування їхніх життєвих цінностей та напрацювання навичок з реалізації поставлених ними цілей в житті, роботи в команді тощо. Власне, під час своїх занять ми говоримо про те, що слід дбати не лише про тіло, але і про психологічний стан. Окрім того, ми працюємо над травматичним досвідом дітей та з індивідуальними запитами. Наші спеціалісти мають досвід роботи вихованцями дитячих будинків, інтернатів тож готові надати фахову підтримку, за потреби й дітям батьки яких загинули на війні. З досвіду знаємо, що наша допомога необхідна не лише їм, а й членам їхніх родин, – зазначила Наталія.

Її розповідь доповнила учасниця проекту Магістр клінічної психології з основами КПТ Леся Федорович, яка зауважила, що серед труднощів, які виникають під час роботи є стигма та упередження до роботи психологів та психотерапевтів, особливо серед дорослих.

– Для багатьох людей звернення до психотерапевта може бути проявом слабкості, тому люди за професійною допомогою звертаються не так часто, іноді не розуміючи, що мають на це потребу, – наголосила вона.

Впродовж спілкування учасники заходу поділилися власним досвідом, визначили дотичні точки та перспективні напрямки подальшої співпраці двох організації на теренах Львівщини.



Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони

(м. Львів

