Підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства розширюють мережу природно-заповідного фонду Суспільство | 13-03-2019, 12:01 0 111



12 березня 2019 року депутати Львівської обласної ради підтримали створення 4-ох пралісових пам’яток природи на території державного лісового фонду:

«Сможанська» пл. 23,5га та «Тухлянська» пл.21,7га ДП «Славське лісове господарство»

«Зубрицька» пл. 26,0га ДП «Турківське лісове господарство»

«Східницька» пл. 34,0га ДП «Дрогобицьке лісове господарство»



Пам’ятки природи створені з метою збереження унікальних залишків корінного природного старовікового лісу.

Зазначимо, що у 2016 році Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства звернулося до Українського товариства охорони птахів з проханням обстежити ліси державних лісогосподарських підприємств на предмет виявлення пралісів і старовікових лісів для надання їм статусу заповідних. У роботі взяли участь науковці Інституту екології Карпат НАН України в рамках проекту «Збереження карпатських пралісів» та державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ. За результатами польових обстежень було відібрано природні старовікові насадження. Для їх збереження та з метою розширення мережі природно-заповідного фонду області Львівське ОУЛМГ та державні лісогосподарські підприємства надали відповідні пропозиції Департаменту екології та природних ресурсів обласної адміністрації щодо включення цінних карпатських лісів до складу природно-заповідного фонду як старовікових, в тому числі – з ознаками пралісів.

Також на сесії обласної ради прийняте рішення щодо збільшення площі регіонального ландшафтного парку «Стільське горбогір’я» на 279,18га, у тому числі за рахунок цінних у природничому відношенні лісів ДП «Стрийське лісове господарство» пл. 51,0га, які представлені головними лісоутворюючими породами (бук, ясен, дуб звичайний, граб, береза, осика) і частково наближені до складу корінних деревостанів. У складі насаджень виявлено особини берези темної (Betula obscura), яка включена до Червоної книги України.

Надання зазначеним територіям природоохоронного статусу дозволить в значній мірі вирішити проблему збереження залишків корінних природних старовікових лісів Українських Карпат та розширить екомережу області.





Прес-служба Львівського ОУЛМГ

