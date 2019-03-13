Щороку надходження з податку на прибуток від підприємств Львівщини до державного бюджету зростають Суспільство | 13-03-2019, 13:50 0 53



Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Львівській області підприємства Львівщини у лютому 2019 року сплатили до державного бюджету 138,6 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 24,1 млн. грн. або на 21,0 відс. більше порівнюючи з лютим минулого року (114,5 млн. грн.) та на 40,2 млн. грн. або на 40,9 відс. більше порівнюючи з лютим 2017 року (98,4 млн. гривень). Надходження у лютому 2019 року на 88 млн.грн. або 2,7 разі більше, ніж надходження у січні цього ж року.

За два місяці 2019 року надійшло податку на прибуток в сумі 203, 9 мільйони гривень. А це на 63 мільйони гривень більше, ніж у минулому році.

Збільшення надходжень податку на прибуток відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.

Бюджетоформуючі платники з податку на прибуток підприємств: СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Сокме”, ТОВ ,,СП ,,Автострада”, ТзОВ ,,Софтсерв”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”.



