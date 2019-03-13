Задекларуйте доходи, отримані за кордоном! Суспільство | 13-03-2019, 17:02 0 74



Головне управління ДФС у Львівській області нагадує, що з 01 січня 2019 року в Україні розпочалася кампанія декларування доходів громадян.

Громадяни України, які одержують доходи, є платниками податку на доходи фізичних осіб і мають обов’язок подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація).

У разі, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача та оподатковується за ставкою, визначеною в п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України – 18 відсотків.

Крім того, доходи отримані з джерел за межами України, оподатковуються військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Сума іноземного доходу перераховується у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент отримання таких доходів.

Платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном. Для отримання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник зобов’язаний одержати довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Така довідка видається державним органом країни, де отримується дохід, уповноваженим справляти цей податок. Довідка має бути легалізована консульською установою України у відповідній країні.

Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Порядок оподаткування іноземних доходів регламентується п. 170.11 ст. 170 Податкового кодексу України.

Нагадуємо, що граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік – до 01 травня 2019 року. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачуються фізичною особою самостійно не пізніше 31 липня 2019 року.

