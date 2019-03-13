Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску Суспільство | 13-03-2019, 17:09 0 75

«Ужгород-Вишнє Нємецьке»

До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД: з 18 по 22 березня 2019 року у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» буде тимчасово припинено оформлення та пропуск вантажних автомобілів. Причина – калібрування ваги на словацькій стороні.

Під час робіт рух вантажівок буде можливим лише по одній смузі, яка буде позначена тимчасовими дорожніми знаками. Водіїв просять дотримуватися цих знаків при перетині державного кордону.

Обмеження не стосується пасажирського напрямку.

Просимо вибачення за незручності.

ДФС у Закарпатській області

