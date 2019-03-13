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Начальник Генерального штабу ЗС України Віктор Муженко: «Застосування сьогодні новітніх протитанкових ракетних комплексів «Корсар» та «Стугна-П» має високу ефективність»

Суспільство | 13-03-2019, 18:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    
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На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що на Львівщині, відбулась науково-практична конференція з питань застосування протитанкових ракетних комплексів, а також аналізу рівня підготовки фахівців, які закінчили школу підготовки протитанкістів.
У заході взяли участь військовослужбовці всіх категорій ракетно-артилерійського напрямку з Генерального штабу, видів Збройних Сил України, оперативних командувань, командири артилерійських підрозділів, викладачі Національної академії сухопутних військ, інструктори та спеціалісти школи підготовки фахівців ПТРК, представники державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» і безпосередньо оператори протитанкових ракетних комплексів.
У ході конференції учасники обговорили нагальні проблеми розвитку сучасних протитанкових ракетних комплексів, ефективність їхнього застосування у районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України, конкретні пропозиції щодо їхнього удосконалення та шляхи покращення успішного застосування протитанкових ракет на полі бою. Окремою темою обговорення під час форуму стала діяльність школи підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів, яка вже півроку діє у складі 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
— Під час конференції ми розглянули низку питань щодо застосування протитанкових ракетних комплексів, — зазначив начальних Генерального штабу генерал армії України Віктор Муженко. — І ми доводимо, що застосування сьогодні новітніх протитанкових ракетних комплексів «Корсар» та «Стугна-П» має високу ефективність. Це стабілізує ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил, дає впевненість особовому складу і в своєму озброєнні, і в своїх спроможностях.
Начальник Генерального штабу повідомив, що почув під час обговорення багато цікавих пропозицій, які подавали фахівці і безпосередньо оператори ПТРК, хто має досвід бойового застосування протитанкових ракет, і їхня реалізація дозволить підвищити як рівень підготовки спеціалістів, так і ефективність застосування сучасного озброєння.
На завершення заходу генерал армії України Віктор Муженко вручив сертифікати та свідоцтва випускникам школи підготовки фахівців ПТРК, а також відомчі відзнаки кращим військовослужбовцям — протитанкістам.
Учасники науково-практичної конференції також ознайомилися із навчальним процесом та навчально-метеріальною базою школи підготовки фахівців протитанкових ракетних комплексів.

Підполковник Вадим БАКАЙ,
відділення спеціальних кореспондентів Інформаційного агентства МО України (м.Львів).
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