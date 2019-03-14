CPJ опублікував збірку останніх колонок убитих журналістів Суспільство | 14-03-2019, 05:53 0 112 Комітет із захисту журналістів CPJ опублікував збірку останніх робіт журналістів, убитих за професійну діяльність.



Видання під назвою The Last Column (Остання колонка) представлено на спеціальному сайті thelastcolumn.com.



"Представляємо "Останню колонку" як спосіб зберігати пам'ять про тих, хто віддав свої життя, щоб відкрити правду, і вимагати справедливості, щоб винні в їх вбивствах були притягнуті до відповідальності", - йдеться на головній сторінці сайту.



Автори збірника підкреслюють, що з 1992 року за свою професійну діяльність були вбиті 1 337 журналістів. Імена всіх загиблих журналістів внесені в анімоване лого.



"Кожного разу, коли буде вбито журналіста, його ім'я буде додаватись до лого", - сказано у повідомленні про збірник в Twitter комітету.



Вбудоване відео

До збірки увійшли останні роботи 24 журналістів. У тому числі і журналіста "Української правди" Павла Шеремета, який загинув від вибуху в автомобілі 20 липня 2016 року.





Слідство схиляється до версії про професійні мотиви вбивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.