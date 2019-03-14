Звіт: РФ винна в масових порушеннях прав людини в Криму Суспільство | 14-03-2019, 05:56 0 112 У Криму людей викрадають, катують, вбивають, залякують і незаконно поміщають в психіатричні клініки.



Про це йдеться в доповіді Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США.



Після окупації Криму РФ, що почалася в 2014 році, "російські спецслужби послідовно зміцнювали в Криму свій контроль і порушували права людини", - йдеться в доповіді.



Російська окупаційна влада не провела адекватного розслідування випадків викрадень і вбивств жителів Криму в 2014 і 2015 роках.



Згідно з даними ООН з 2014 по 2018 роки в Криму жертвами викрадень стали 42 людини, 12 з них пропали без вісті, один знайдений мертвим, двоє були офіційно затримані і 27 відпущені на свободу. Ніхто з винних не покараний.



Правозахисники повідомили, що російські окупаційні сили застосовують проти кримських татар і етнічних українців, зокрема, фізичне насильство.



Наприклад, 28 червня співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) провели обшук в будинку кримськотатарського активіста Ахтема Мустафаєва та затримали його. Співробітники ФСБ наділи йому на голову пластиковий пакет і відвели його в підвал невідомої будівлі. Невідомі побили його, змусили встати на коліна, скували руки наручниками за спиною і погрожували, що ніхто його ніколи не знайде.



Як повідомляється, його катували протягом чотирьох годин і відразу ж після звільнення він втік до материкової України.



За даними Кримської правозахисної групи, з початку окупації по жовтень 17 обвинувачених з числа кримських татар піддавалися психіатричній експертизі і утриманню під вартою проти їх волі без явної медичної необхідності.



Спостерігачі за дотриманням прав людини повідомили, що окупаційна влада також погрожувала людям насильством або тюремним ув'язненням, якщо вони не давали в суді свідчень проти окремих осіб, які були проти окупації.



У квітні в Сімферопольському слідчому ізоляторі за підозрілих обставин загинули щонайменше чотири людини, включаючи двох кримських татар. 6 квітня Сервер Біліалов і Олег Гончаров були знайдені повішеними. 12 квітня Дмитро Шапошник був знайдений повішеним у карцері. 13 квітня Іслам Іскеров був знайдений з перерізаним горлом в ізоляторі.



Управління Федеральної служби виконання покарань Росії офіційно підтвердило три випадки смерті. Окупаційна влада, однак, не почала розслідування.



За даними кримської правозахисної групи, 31 кримський в’язень був переведений в Російську Федерацію з моменту початку окупації в 2014 році.



При цьому в звіті підкреслюється, що утримання у в'язницях і місцях позбавлення волі в РФ є небезпечними для життя через переповненість і погані умови.



У доповіді також наголошується, що Росія обмежує в Криму свободу самовираження, ЗМІ, мирних зібрань, об’єднань, релігії, пересувань і подорожей і т.д.