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Звіт: РФ винна в масових порушеннях прав людини в Криму

Суспільство | 14-03-2019, 05:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 112 112    
У Криму людей викрадають, катують, вбивають, залякують і незаконно поміщають в психіатричні клініки.

Про це йдеться в доповіді Бюро з питань демократії, прав людини і праці Держдепартаменту США.

Після окупації Криму РФ, що почалася в 2014 році, "російські спецслужби послідовно зміцнювали в Криму свій контроль і порушували права людини", - йдеться в доповіді.

Російська окупаційна влада не провела адекватного розслідування випадків викрадень і вбивств жителів Криму в 2014 і 2015 роках.

Згідно з даними ООН з 2014 по 2018 роки в Криму жертвами викрадень стали 42 людини, 12 з них пропали без вісті, один знайдений мертвим, двоє були офіційно затримані і 27 відпущені на свободу. Ніхто з винних не покараний.

Правозахисники повідомили, що російські окупаційні сили застосовують проти кримських татар і етнічних українців, зокрема, фізичне насильство.

Наприклад, 28 червня співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) провели обшук в будинку кримськотатарського активіста Ахтема Мустафаєва та затримали його. Співробітники ФСБ наділи йому на голову пластиковий пакет і відвели його в підвал невідомої будівлі. Невідомі побили його, змусили встати на коліна, скували руки наручниками за спиною і погрожували, що ніхто його ніколи не знайде.

Як повідомляється, його катували протягом чотирьох годин і відразу ж після звільнення він втік до материкової України.

За даними Кримської правозахисної групи, з початку окупації по жовтень 17 обвинувачених з числа кримських татар піддавалися психіатричній експертизі і утриманню під вартою проти їх волі без явної медичної необхідності.

Спостерігачі за дотриманням прав людини повідомили, що окупаційна влада також погрожувала людям насильством або тюремним ув'язненням, якщо вони не давали в суді свідчень проти окремих осіб, які були проти окупації.

У квітні в Сімферопольському слідчому ізоляторі за підозрілих обставин загинули щонайменше чотири людини, включаючи двох кримських татар. 6 квітня Сервер Біліалов і Олег Гончаров були знайдені повішеними. 12 квітня Дмитро Шапошник був знайдений повішеним у карцері. 13 квітня Іслам Іскеров був знайдений з перерізаним горлом в ізоляторі.

Управління Федеральної служби виконання покарань Росії офіційно підтвердило три випадки смерті. Окупаційна влада, однак, не почала розслідування.

За даними кримської правозахисної групи, 31 кримський в’язень був переведений в Російську Федерацію з моменту початку окупації в 2014 році.

При цьому в звіті підкреслюється, що утримання у в'язницях і місцях позбавлення волі в РФ є небезпечними для життя через переповненість і погані умови.

У доповіді також наголошується, що Росія обмежує в Криму свободу самовираження, ЗМІ, мирних зібрань, об’єднань, релігії, пересувань і подорожей і т.д.
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