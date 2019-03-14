|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ООС: бойовики двічі порушили "тишу" і зазнали втрат
|Суспільство | 14-03-2019, 08:22
| 0 82
|
|Минулої доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі міста Авдіївка та зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар’їнка.
В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.
Як зазначається, жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, одного окупанта було знищено, трьох поранено.
Станом на 7:00 14 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.
|
|