ООС: бойовики двічі порушили "тишу" і зазнали втрат Суспільство | 14-03-2019, 08:22 0 82 Минулої доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі міста Авдіївка та зі снайперської зброї – поблизу населеного пункту Мар’їнка.



В результаті обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення.



Як зазначається, жоден обстріл підрозділів Об'єднаних сил не залишився без адекватної відповіді вогнем з чергових вогневих засобів.



За даними розвідки, одного окупанта було знищено, трьох поранено.



Станом на 7:00 14 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.