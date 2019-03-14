Під Житомиром випробували броньованих "Козаків" Суспільство | 14-03-2019, 10:01 0 80 На загальновійськовому полігоні під Житомиром пройшли випробування броньованого автомобіля "Козак-2".





Його невдовзі планують передати на озброєння підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України, повідомляє командування цих сил.



"Даний броньований позашляховик випробовувався бездоріжжям, доланням водної перешкоди та надійністю балістичного захисту – обстрілом зі стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.



За випробуваннями спостерігали командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Михайло Забродський, командири батальйонів, дивізіонів та їх заступники з військових частин ДШВ, а також представники одного із вітчизняних підприємств.



"Розпочалися випробування на танкодромній смузі перешкод, де на бездоріжжі перевірялася надійність та експлуатація бронеавтомобіля в складних умовах місцевості", – зазначає командування.



Після цього на танковому вогневому містечку воїни-десантники практично перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля "Козак-2".



"Зокрема, військовослужбовці вели по машині вогонь з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней. Результат – позитивний", – уточнює командування.





Забродський зазначив, що даний зразок бойової техніки зарекомендував себе як надійний броньований автомобіль з високою прохідністю.



У цей же час на полігоні проводять державні випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини "Козак-2М1".



"Даний зразок сучасної техніки також був перевірений полігонним бездоріжжям, зручністю веденням з нього вогню військовослужбовцями (кулеметником та десантом). Після закінчення державних випробувань "Козак-2М1" також можливо в подальшому надійде до підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних сил України", – додає командування.