Закарпатські митники вилучили незадеклароване медичне обладнання Суспільство | 14-03-2019, 10:05 0 75

На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС під час митного контролю припинено незаконне ввезення на територію України медичного обладнання іноземного виробництва. Ввозив товари громадянин України на мікроавтобусі марки «MERCEDES BENZ SPRINTER». Українець слідував з Італії, де перебував у приватних справах.

Формою проходження митного контролю громадянин України обрав «червоний коридор». Працівники митниці запропонували громадянину заповнити митну декларацію, в якій він вказав свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб та наявність особистих речей.

При усному опитуванні громадянин підтвердив відомості, вказані ним у митній декларації, та заперечив наявність у нього будь-яких інших товарів, в тому числі таких, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина України, окрім задекларованих особистих речей, виявлено не вказане в митній декларації та не заявлене при усному опитуванні 359 штук медичного обладнання німецького виробництва, зокрема стетоскопи, ларингоскопи, отоскопи тощо. Медобладнання знаходилось у багажному відсікові мікроавтобуса серед інших особистих речей громадянина.

Громадянин не заявив за встановленою формою точні та достовірні відомості про переміщувані ним через митний кордон України товари, переміщення яких через митний кордон України підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, медичне обладнання, оцінку якого буде проведено додатково, вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

