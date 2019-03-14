Facebook, Instagram і WhatsApp пережили наймасштабніші збої – ЗМІ Суспільство | 14-03-2019, 10:06 0 85 У роботі Facebook та Instagram стався збій, що торкнувся користувачів у всьому світі, також збій зачепив месенджер Facebook і WhatsApp.



Поки не ясно, що призвело до збою роботи цих соцмереж і месенджерів, повідомляє BBC.



Для компанії Facebook це – найсерйозніший збій в роботі за її історію, він тривав більшу частину дня в середу. Востаннє компанія переживала подібні проблеми у 2008 році, коли у неї було 150 млн користувачів. Зараз їх близько 2,3 млрд.



Компанія повідомила, що працює над вирішенням проблем якомога швидше.



Головна сторінка Фейсбуку була доступна, але багато користувачів повідомляли, що не можуть постити.



Користувачі Інстаграма заявляли, що не можуть оновлювати стрічку і додавати фотографії.



Згідно з даними сервісу Downdetector, проблема була глобальною. За деякими спостереженнями, збій в роботі почався близько 16:00 за Гринвічем (18:00 за Києвом).



Збої також відзначали в додатку Workplace, призначеному для ділового спілкування.



BBC зазначає, що збої відбулися в той час, коли в США та інших країнах йдуть дебати серед політиків про необхідність розділити Facebook та інші подібні великі фірми на складові частини, оскільки вони мають надто багато впливу.