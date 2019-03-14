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З початку 2019 року до бюджету надійшло майже 156717,3 тис. гривень податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суспільство | 14-03-2019, 11:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    

Суб’єкти господарювання у січні - лютому 2019 року, які перебувають на обліку в Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету 156717,3 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 723832,0 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників. За лютий 2019 року платники податків сплатили до Державного бюджету 65248,5тис.грн. податку на додану вартість.
4464 адміністративних послуг отримали в січні – лютому 2019 року платники податків Галицького управління
З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області надано 4464 адміністративних послуг, а саме:
-1305 видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- 367 видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- 532 реєстрація платника єдиного податку;
- 603 надання витягу з реєстру платників єдиного податку;
- 278 реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку;
- 338 видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;
- 717 реєстрація книг обліку розрахункових операцій, тощо.
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.
За рахунок заходів щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету надійшло 3422,5 тис.гривень
Галицьким управлінням ГУ ДФС у Львівській області протягом січня - лютого 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету в сумі 3422,5 тис.грн., в т.ч. до державного – 1215,7 тис.грн.
9430,5 тис.гривень акцизного податку надійшло від платників Галицького управління надійшло до місцевого бюджету
Протягом січня – лютого 2019 року платники податків Галицького управлління, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до Місцевого бюджету 9430,5 тис. гривень акцизного податку. За лютий 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 4363,4 тис.гривень акцизного податку.
На підтримку армії перераховано 28761,9 тис.гривень військового збору платниками податків Галицького управління
Протягом січня – лютого 2019 року платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Державного бюджету 28761,9 тис.грн. військового збору. За лютий 2019 року платники податків сплатили до Державного бюджету 15144,3тис.грн. військового збору.
Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру. Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується ПДФО, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи – підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.
Платники платників Галицького управління за січень - лютий 2019 року до Місцевого бюджету надійшло майже 34776,7 тис.гривень єдиного податку
За січень – лютий 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області сплатили до Місцевого бюджету 93165,8 тис.гривень єдиного податку. За лютий 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 58389,1тис.грн. єдиного податку.
26310,1 тис.гривень платники податків Галицького управління сплатили до Зведеного бюджету податку на прибуток підприємств
З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету 26310,1 тис.гривень податку на прибуток підприємств. За лютий 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету 20316,3тис.грн. податку на прибуток.
Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 385743,8 тис.гривень
Платники податків Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області сплатили за січень – лютий 2019 року майже 385743,8 тис.гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Галицьке управління ГУ ДФС у Львівській області інформує платників податків, що відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік” (далі – Закон), який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінені. Відповідно, ці показники вплинули на оподаткування.
У Законі вказано:
- мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі з 1 січня складає 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня – 25,13 гривні;
- прожитковий мінімум на одну особу в місяць у 2019 році з 1 січня становитиме 1853, з 1 липня – 1936, з 1 грудня – 2027 гривень;
- мінімальна сума ЄСВ з 1 січня – 918,06 грн. (4173 х 22 %);
Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 місяці).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становить з 1 січня 2019 року – 62595,00 грн. (4173 х 15).
Нагадаємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст.26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.
Від платників Галицького управління в січні – лютому 2019 року до місцевого бюджету надійшло майже 269055,7 тис.гривень податку на доходи фізичних осіб
У січні – лютому 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, сплатили до Місцевого бюджету 269055,7 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб. За лютий 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 139918,1 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
8997,9 тис.гривень платники податків Галицького управління сплатили до Місцевого бюджету податку на нерухоме майно
Платники податків, які перебувають на обліку в Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області, за січень – лютий 2019 року сплатили до Місцевого бюджету 8997,9 тис.гривень податку на нерухоме майно. За лютий 2019 року платники податків сплатили до Місцевого бюджету 1754,6тис.грн. податку на нерухоме майно.
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