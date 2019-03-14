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Подання декларації про майновий стан і доходи громадян при виїзді за кордон на постійне місце проживання

Суспільство | 14-03-2019, 13:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 52 52    

Подання декларації про майновий стан і доходи громадян при виїзді за кордон на постійне місце проживання
Днями працівниками Личаківського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум з громадськістю щодо процедури подання декларації про майновий стан і доходи громадян при виїзді за кордон на постійне місце проживання.
В ході даної зустрічі присутні мали можливість дізнатися, що громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація). Це необхідно зробити не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду. Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов'язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації). Перевірка контролюючим органом здійснюється протягом 30 календарних днів після надходження такої декларації. У разі відсутності податкових зобов’язань платнику податку видається відповідна довідка.
Так, відповідно довідка про сплату або відсутність податк+ових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору подається до органів митного контролю під час перетину кордону і є підставою для проведення митних процедур.
Однак слід пам’ятати, що дана довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі.
Крім того було наголошено, що обов’язок щодо подання податкової декларації платниками податку-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, визначено п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1243 «Про порядок видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку».

Сектор організаційного забезпечення
Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області
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