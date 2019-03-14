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Протягом двох місяців 2019 року великі платники податків сплатили 62 мільйони гривень військового збору
|Суспільство | 14-03-2019, 15:01
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Протягом двох місяців 2019 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету 62 мільйони гривень військового збору, що на 15 мільйонів гривень більше ніж було перераховано за аналогічний період минулого року.
Зокрема, у лютому цього року надходження військового збору склали 33 млн грн, що на 8 млн грн більше ніж було перераховано у лютому 2018 року.
Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України нарахованого (виплаченого, наданого) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, без будь-яких вирахувань.
Крім того нагадуємо, що сума дивідендів нарахована на користь фізичної особи-резидента (нерезидента) є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.
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