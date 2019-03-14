Понад 1,2 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів сплатили великі платники податків Заходу Суспільство | 14-03-2019, 15:05 0 63

За результатами роботи двох місяців 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 1,2 мільярди гривень. Зокрема, протягом лютого цього року великим бізнесом Заходу перераховано 607 мільйонів гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 776 млн гривень; податку на прибуток – 123 млн гривень та акцизного податку – 169 млн гривень.

Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства спрямували 202 млн гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 26 млн гривень.



