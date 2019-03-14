Новий рекорд: на Львівщині відбудеться марафон читання «Кобзаря» шрифтом Брайля Суспільство | 14-03-2019, 16:22 0 22



16 березня у Львові відбудеться марафон читання «Кобзаря» шрифтом Брайля. Відтак, понад 30 незрячих людей впродовж 12 годин спільно з учнями спеціалізованої школи-інтернату № 100 читатимуть твори Тараса Шевченка.



Марафон триватиме у приміщенні спецбібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для незрячих (вул. Січових Стрільців, 5), працівники якої і виступили ініціаторами цього заходу, а правління Львівської обласної організації УТОС та Львівської територіальної первинної організації УТОС відгукнулося на цю ініціативу і активно долучилися до її реалізації.

Попередній план заходу:

08.30 год. - відкриття заходу. Вітальні слова, інформація про захід.

09.00 год. - старт марафону.

21.00 год. - завершення марафону. Підбиття підсумків представником Національного реєстру рекордів України.

Зазначимо, захід приурочать до 80-річного ювілею Львівської організації УТОС, «ювілейного року» Луї Брайля, та 205-річчя від дня народження Великого Кобзаря.

