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У "Сколівських Бескидах" для учнів відбуваються екоосвітні заходи

Суспільство | 14-03-2019, 16:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 22 22    


Цими днями працівники НПП "Сколівські Бескиди" відвідали Підгородецьку загальноосвітню середню школу І-ІІІ ст, що на Сколівщині. В рамках зустрічі обговорили можливі напрямки співпраці щодо підвищення екологічної свідомості дітей та провели екологічний урок школярам на тему: "Наші пернаті друзі".

Під час презентації учні слухали  та ділилися історіями, які пов'язані з птахами. Частину годівниць,які виготовили учні розвісили  біля школи,а ті, що залишилися - передали  для розміщення в дендропарку, що у Сколівському лісництві.
Окрім цього, представники парку наголосили учням про шкідливість спалювання сухої рослинності, наслідки від підплювання сухостою та про відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.
На завершення зустрічі учням подарувалисерію книг про флору, фауну та об'єкти неживої природи НПП "Сколівські Бескиди".
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