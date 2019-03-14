В Головному управлінні ДФС у Львівській області підвели перші підсумки кампанії декларування доходів громадян у 2019 році Суспільство | 14-03-2019, 16:27 0 19

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області станом на 11.03.2019 до податкових органів області громадянами подано 4799 декларацій про майновий стан і доходи за 2018 рік та задекларовано 605,1 млн.гривень.

Громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи, подано 967 декларацій та задекларовано 171,7 млн. грн. До зобов’язання самостійно нараховано податку на доходи фізичних осіб – 12,3 млн. грн. та військового збору – 2,6 млн. гривень. Найбільшу кількість з поданих декларацій складають:

663 декларації – дохід у вигляді спадщини на суму 115,8 млн. гривень;

142 декларації – дохід від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 67,2 млн. гривень;

108 декларацій – дохід від надання нерухомого майна в оренду на суму 3,5 млн. гривень;

12 декларацій – іноземні доходи на суму 4,8 млн. гривень.

Громадянами, які згідно з законодавством мають право на отримання податкової знижки, подано 3 448 декларацій. До повернення з бюджету внаслідок використання права на податкову знижку підлягає – 8,3 млн. гривень.

43 громадянина задекларували одержаний дохід в сумі понад 1 млн. гривень.



