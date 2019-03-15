«Я врятую тебе, щоб не сталось…» Суспільство | 14-03-2019, 19:43 0 82



В районі ведення бойових дій (незалежно від офіційної назви будь то АТО чи ООС) час для кожного учасника міряється за своїм кроком. Хтось рахує наради, хтось обстріли. А є люди які рахують спокійні дні. Кожен день, і кожен вечір вони просять Бога дати їх «Янголу» бути на стоянці. Вони – парамедики з волонтерської групи "Battle for life" (битва за життя).

Ми, як екіпаж реанімобіля працюємо з 2015 року, - каже парамедик Оксана Рубан. – А саме на цій точці, де ми зараз майже рік.

Екіпаж янголів складається з Оксани, Івана та водія Олександра. В кожного з них є своє життя, кожен з них десь там, в мирній україні має родини та роботу. Та незважаючи на це, вони всі роки знаходять можливість приходити на фронт. Бо знають, що їх відчайдушність та відданість не допустить материнських сліз над могилою сина. І це для них важливіше, за будь-які скарби та нагороди світу. Справжні люди, з справжніми серцями та відчуттям гідності.

Дякую Вам! І з святом!

Тарас Грень.

