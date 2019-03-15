   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 15/03/2019 За вбивство співмешканки житель Сокальщини може провести за гратами до 15 років...>> На Львівщині чоловіку, який намагався надати прикордоннику 100 доларів США неправомірної вигоди, доведеться сплатити 8,5 тис грн штрафу...>> У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби...>> В Палаці мистецтв представили 400 сучасних ікон...>> Львівську молодь запрошують долучитися до Екстремальної Хресної Дороги...>> У Львові на вул. Шевченка, 313 виявили застарілу протитанкову міну...>> Синоптики застерігають про погіршення погодних умов...>> Місто привітало усіх небайдужих українців з Днем добровольця...>> Громадянин України намагався приховати від митного контролю 195 тисяч злотих...>> Львівська національна філармонія проведе вуличну акцію «Ми любимо Баха» з нагоди 334-річчя славетного композитора...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
За вбивство співмешканки житель Сокальщини може провести за гратами до 15 років...
14-03-2019, 19:53  >>> 
На Львівщині чоловіку, який намагався надати прикордоннику 100 доларів США неправомірної вигоди, доведеться сплатити 8,5 тис грн штрафу...
14-03-2019, 19:52  >>> 
У Львові судитимуть розбійника, який напав на молоду дівчину...
13-03-2019, 10:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

Громадянин України намагався приховати від митного контролю 195 тисяч злотих

Суспільство | 14-03-2019, 19:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 90 90    

Правопорушення виявлено у взаємодії з польськими колегами у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко». Значну суму коштів порушник митних правил приховав у панелі приладів автомобіля «Шкода».
Під час митного контролю громадянин обрав смугу руху «зелений коридор», чим заявив про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження. Про наявність валюти також не повідомив під час усного опитування.
Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме з використанням способів, що утруднюють виявлення таких товарів.
За ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил. Справу скерують до суду.
   Новини по темі: Суспільство
Громадянин України намагався приховати від митного контролю 195 тисяч злотих...
14-03-2019, 19:45  >>> 
«Я врятую тебе, щоб не сталось…»...
14-03-2019, 19:43  >>> 
В Головному управлінні ДФС у Львівській області підвели перші підсумки кампанії декларування доходів громадян у 2019 році...
14-03-2019, 16:27  >>> 
Заборгованість з виплати заробітної плати на Львівщині зменшилась майже на 45%...
14-03-2019, 16:27  >>> 
Олег Синютка зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Марі Л. Йованович...
14-03-2019, 16:26  >>> 
Реєстрація на ЗНО-2019 триває до 25 березня...
14-03-2019, 16:24  >>> 
У "Сколівських Бескидах" для учнів відбуваються екоосвітні заходи...
14-03-2019, 16:22  >>> 
   АктуальноАктуально
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
Манафорту дали 47 місяців тюрми...
08-03-2019, 04:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Швеція викликала посла РФ, вимагає вислати одного з дипломатів - ЗМІ...
14-03-2019, 10:00  >>> 
ДБР перевіряє інформацію про підготовку знищення лідерів "Нацкорпусу" та "Нацдружин"...
14-03-2019, 08:21  >>> 
НБУ отримав міжнародну нагороду в категорії "Прозорість"...
14-03-2019, 05:52  >>> 
   Діловий світДіловий світ
За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП першої –третьої групи?...
14-03-2019, 11:49  >>> 
НБУ опустив гривню на 35 копійок до долара та на 46 до євро...
14-03-2019, 10:08  >>> 
За наслідками двох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили 854 мільйони гривень ЄСВ та 205 мільйонів гривень ПДФО...
14-03-2019, 10:05  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Громадянин України намагався приховати від митного контролю 195 тисяч злотих...
14-03-2019, 19:45  >>> 
«Я врятую тебе, щоб не сталось…»...
14-03-2019, 19:43  >>> 
В Головному управлінні ДФС у Львівській області підвели перші підсумки кампанії декларування доходів громадян у 2019 році...
14-03-2019, 16:27  >>> 
   ВладаВлада
Генерал США заявив про ризики війни з Китаєм та окупації Росією Одеси й Румунії...
13-03-2019, 10:55  >>> 
У оборонному бюджеті США передбачається 250 млн на допомогу Україні...
13-03-2019, 08:18  >>> 
Палата представників США прийняла низку законопроектів проти РФ і Путіна...
13-03-2019, 08:15  >>> 
   КультураКультура
У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби...
14-03-2019, 19:51  >>> 
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 
У селі Лисовичі на Стрийщині відкрили Народний дім...
07-03-2019, 18:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:53 За вбивство співмешканки житель Сокальщини може провести за гратами до 15 років
19:52 На Львівщині чоловіку, який намагався надати прикордоннику 100 доларів США неправомірної вигоди, доведеться сплатити 8,5 тис грн штрафу
19:51 У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби
19:49 В Палаці мистецтв представили 400 сучасних ікон
19:48 Львівську молодь запрошують долучитися до Екстремальної Хресної Дороги
19:47 У Львові на вул. Шевченка, 313 виявили застарілу протитанкову міну
19:46 Синоптики застерігають про погіршення погодних умов
19:46 Місто привітало усіх небайдужих українців з Днем добровольця
19:45 Громадянин України намагався приховати від митного контролю 195 тисяч злотих
19:44 Львівська національна філармонія проведе вуличну акцію «Ми любимо Баха» з нагоди 334-річчя славетного композитора

   Анонси
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования