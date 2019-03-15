"Укрпошта" підвищить зарплати листоношам Суспільство | 15-03-2019, 07:55 0 76 "Укрпошта" підвищить посадові оклади листоношам і начальникам сільських відділень в два етапи - з 1 квітня та 1 липня.



Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".



"Підвищення заробітних плат з 1 квітня - на 6% і з 1 липня на 6% відбудеться для листонош та начальників сільських поштових відділень, які мають посадовий оклад менше мінімальної зарплати в розрахунку на повну зайнятість", - повідомляє компанія.



За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, для понад 37 тис співробітників "Укрпошти" буде збільшена оплата праці. Збільшені посадові оклади отримають близько 29 тис листонош і майже 8,5 тис начальників сільських поштових відділень.



Компанія нагадує, що з 1 січня 2019 року "Укрпошта" вже підвищила посадові оклади операторів і начальників міських відділень з найбільшими обсягами відправлень і платежів.



Нагадуємо:



У грудні 2018 року "Укрпошта" успішно провели переговори з Пенсійним фондом щодо доставки і виплати пенсій у 2019 році.



Гендиректор Ігор Смілянський заявив, що "Укрпошта" зможе скоротити витрати Пенсійного фонду на доставку пенсій до нуля за п'ять років, якщо отримає дозвіл займатися наданням фінансових послуг.



За три квартали 2018 року Укрпошта збільшила чистий дохід за основними напрямками діяльності на понад 1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Незважаючи на збільшення доходів, фінансовий результат компанії за 9 місяців поточного року є збитковим у розмірі 514,1 млн грн.



Основною причиною збитків є надання Пенсійному фонду послуги доставки пенсій за тарифом 2004 року, що покриває лише 60% її собівартості.



Президент Петро Порошенко заявив, що 500 млн грн у держбюджеті маютькомпенсувати збитки Укрпошти з доставки пенсій. Він також наголосив, що вважає неприпустимим підвищення тарифів на доставку пенсій, звільнення листонош і закриття поштових відділень у сільській місцевості.



14 грудня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "Укрпошта" залишається соціально важливою компанією і скорочень відділень чи припинення доставки пенсій не буде.