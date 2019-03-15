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«Тут важко. Але …»

Суспільство | 15-03-2019, 10:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    
«Тут важко. Але …»

Дрова тихенько потріскують в невеликий металевій грубці. Вона розташована на цьому спостережному пості так, що і обігріває невеличкий бліндаж, сушить помокле взуття, а за нагодою на неї можна поставити металеву кружку і кава залишиться теплою.
Сергій уважно вдивляється в прадуху бійниці. З його спостережного поста контролюється невеличка але важлива ділянка нашої оборони. На моє питання – «чому він тут?» Сергій на мить задумуючись відповів:
А де має бути чоловік, коли на його Батьківщину нападає ворог? Сидіти дома? Ні. Я маю зупинити загарбників саме тут. А потім вигнати їх назад до їх країни.
До армії він прийшов два роки тому. Кілька разів штурмував військовий комісаріат з вимогою призвати його. І враховуючи, що Сергій професійний страйкболіст його направили в бригаду, де його навички знадобились як найкраще. А ще наш герой дуже любить свою зброю. Його АК завжди вичищений, та готовий до бою. Крім того, Сергій вніс до своєї зброї низку вдосконалень, які дозволяють влучніше вражати ворога.
Я ні на хвилину не пошкодував за свій вибір, - каже Сергій. – Так час від часу тут буває важко. Але… якщо всі сидітимуть по нічним клубам то що буде з державою.
Перед тим як піти, я докинув полінце в невеличку пічку, що стоїть на цьому спостережнику. Вогонь запалахкотів веселіше. Сергій знову став біля щілини бійниці. І допоки він вдивляється в далину і слідкує за ворогом кожен з вас може спати спокійно, або кидати кидати кулі в боулінгу, або… займатись своїми справами.
Тарас Грень.
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