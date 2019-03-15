Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області про кампанію декларування 2019 Суспільство | 15-03-2019, 13:24 0 95



Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що з початку 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2018 року.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи можна подати особисто, або надіслати в електронній формі чи відправити поштою.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

Граничні строки подання податкової декларації:

для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, - до 1 травня року, що настає за звітним;

для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року);

для громадян з метою використання права на податкову знижку – до 31 грудня 2019 року (включно). Заповнити і подати податкову декларацію можна в податковій інспекції за місцем реєстрації.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

Нагадуємо, що у 2018 році до Кодексу внесені зміни, якими розширено коло платників, які зобов’язані та/або мають право подати декларацію. Зокрема, зобов'язані включити у річну податкову декларацію та самостійно сплатити встановлені Податковим кодексом України податки та збори одержувачі винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи.

Крім того, протягом 2019 року мають право подати декларацію з метою отримання податкової знижки громадяни, які понесли витрати:

на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;

у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має статус внутрішньо переміщеної особи та за умови дотримання вимог, встановлених Податковим кодексом України.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області



