Декларування доходів від репетиторської діяльності (Личаківське управління) Суспільство | 15-03-2019, 13:26 0 65

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області повідомляє, що до 1 травня 2019 року триває кампанія декларування доходів громадян, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зокрема, декларуванню підлягає дохід, отриманий від репетиторської діяльності.

До репетиторських послуг відноситься: підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, підготовка до незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, а також дипломних робіт тощо.

Нагадуємо вчителям та викладачам, які у 2018 році надавали репетиторські послуги, та не були зареєстровані суб’єктами господарської діяльності, про необхідність включити суми таких доходів до загального річного оподаткованого доходу. Декларація про майновий стан і доходи, отримані у 2018 році, подається до державної податкової інспекції за місцем реєстрації. Форму Податкової декларації про майновий стан і доходи затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556.

Відповідно до п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України доходи від репетиторства оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Також, із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою 1,5 відсотка. Суму податкових зобов’язань зазначених в річній податковій декларації особи самостійно сплачують до 1 серпня 2019 року.

Декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису.

Отримати будь-яку іншу податкову консультацію може кожен бажаючий, звернувшись до Центру Обслуговування Платників Податків за адресою м. Львів, вул. Стрийська 35.



Сектор організаційного забезпечення

Личаківське управління ГУ ДФС у Львівській області



