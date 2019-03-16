Автоматизовану систему митного оформлення не проведеш Суспільство | 15-03-2019, 17:49 0 66

У пункті пропуску «Шегині» виявлено чотирьох громадян України, які намагались через піший перехід пронести товар без оподаткування.

Так під час митного оформлення, зокрема, внесення даних про громадян, було встановлено, що вони повторно перетинають кордон впродовж 72 годин, і відсутні в країні менше, ніж 24 години.

Під час огляду їхньої ручної поклажі серед особистих речей виявлено товар в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Загалом виявлено 43 предмети, серед яких – комплекти модулів оперативної пам’яті, електронні книги, навушники, комп’ютерні ігри на компакт-дисках, планшети, накопичувачі пам’яті тощо.

Згідно з Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» у разі ввезення на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (крім підакцизних товарів та особистих речей), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фізичною особою, яка була відсутня в Україні менше ніж 24 години або яка в’їжджає в Україну частіше одного разу протягом 72 годин, базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості таких товарів, що перевищує еквівалент 50 євро, з урахуванням мита, що підлягає сплаті.

Отже, громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто переміщення через митний кордон України товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму. Такі їхні дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

