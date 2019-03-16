Влітку 2019 року на Жидачівщині відкриють новий міст через Дністер Суспільство | 15-03-2019, 18:55 0 52

Сьогодні, 15 березня, відбувся огляд будівельних робіт мостового переходу через річку Дністер. Залізобетонний міст розташований на території Жидачівського району на автомобільній дорозі державного значення М-12 Стрий – Тернопіль - Кіровоград – Знамянка.



«23 березня 2017 року було виявлено падіння балки моста і, відповідно до рішення комісії ТЕБ і НС, припинено рух по старому мосту. Рівно два роки тому відбулась робота з проектування і будівництва нового моста. Сьогодні ми на завершальній стадії. Новий міст повністю відповідатиме усім стандартам, які забезпечать і безпеку руху і проїзд по державній дорозі міжнародного значення М-12», - зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації реконструкції мостового переходу - вартість будівельних робіт складає 229,4 млн грн.

У 2018 році підрядною організацією “Онур Конструкціон Інтернешнл” розпочаті ремонтно-будівельні роботи. На сьогоднішній день виконані роботи на суму 107,1 млн грн, серед яких:

• буріння набивних палів на опори та їх бетонування;

• монтаж ростверків, колон, насадок та підферменників;

• монтаж прогонових будов (32 балки);

• земляні роботи на під`їзну дорогу довжиною 1,1 км до мостового переходу;

• розпочаті роботи з берегоукріплення.

Зазначимо, що підрядна організація продовжує виконувати роботи з монтажу прогонових будов між опорами та в`язання арматури для подальшого влаштування накладної плити.

На 2019 рік передбачено фінансування з державного бюджету в сумі 130 млн грн. За ці кошти відбудеться влаштування берегоукріплення та підпірних стін з габіонних ящиків, влаштування пішохідних тротуарів, монтаж очисних споруд, встановлення бар’єрного та перильного огородження, дорожніх знаків, влаштування асфальтобетонного покриття та нанесення розмітки, влаштування освітлення.

Довжина перебудованого моста становитиме 181,05 м, ширина проїзної частини 7,5м (по одній смузі руху для автотранспорту у кожному напрямку).

Ремонтні роботи будуть завершені влітку 2019 року.

Довідково:

Старий міст побудований у 1961 році. Довжина – 177,81м, габарит – 7,0+2х1,0 навантаження Н-13, НГ60. 23.03.2017 року відбулось падіння крайньої балки моста (ліва сторона) прогін №1-2, довжиною 22,2м, палі втратили свою несучу здатності. Об’їзд цього моста здійснюється за маршрутом: Жирова–Новий Розділ-Розділ (автомобільна дорога О-140901 Жирова-Розділ)-Березина-Іванівці-Жидачів (автомобільна дорога Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш).

