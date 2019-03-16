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Сьогодні виповнюється 80 років з дня проголошення Карпатської України

Суспільство | 15-03-2019, 18:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    


Сьогодні виповнюється 80 років від проголошення незалежності Карпатської України.

15 березня 1939 Сейм (голова А. Штефан) проголосив повну державну самостійність Карпатської України. Конституція Карпатської України була ухвалена парламентом та визначила назву держави (Карпатська Україна), державний устрій (президентська республіка), державну мову (українська). Державним прапором та гімном республіки були визнані герб (ведмідь на лівому червоному півполі й чотири сині та три жовті смуги у правому півполі та тризуб з хрестом на середньому зубі), жовто-блакитний стяг і український національний гімн “Ще не вмерла Україна”.
Президентом Карпатської України було обрано Августина Волошина. В ніч з 13 на 14 березня 1939 хортистська Угорщина, за підтримкою гітлерівської Німеччини, розпочала відкриту агресію проти Карпатської України. З перших же годин угорського вторгнення частини Карпатської Січі вели кровопролитні бої з переважаючими силами противника по лінії Ужгород-Мукачево-Берегово-Севлюш (Виноградово).
16 березня 1939 зазнавши значних втрат, ворог зумів захопити Хуст, а 18 березня, більша частина території Карпатської України була окупована угорськими військами, У гірських районах Карпатської України загони “Карпатської Січі” продовжували боротьбу з угорськими регулярними частинами до кінця травня 1939.
До 80-ї річниці з дня проголошення Карпатської України Український інститут національної пам’яті презентує відеоролик, який відображає символізм тих подій і його зв’язок із сьогоденням.
“Історія Карпатської України - це важлива сторінка історії нашого державотворення, а боротьба “Карпатської Січі” - елемент нашої військової традиції. Тому наш ролик демонструє тяглість цієї традиції від вояків, які в 1939-му захищали українську землю, до тих, хто робить це нині”, -  зазначив   Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.
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