Триває реалізація програм енергозбереження для населення Суспільство | 15-03-2019, 18:59 0 58

1,7 млн грн компенсовано цього тижня мешканцям області, які скористалися Програмою енергозбереження для населення Львівщини на 2017-2020 роки. Загалом у 2019 році на реалізацію цієї Програми передбачено 18 млн грн.



Про це повідомляють у департаменту ПЕК на енергозбереження Львівської ОДА.

Суть Програми полягає в тому, що мешканці області отримують кредити на впровадження енергозберігаючих заходів з відшкодуванням 5%-15% річних відсоткової ставки з обласного бюджету.

У межах Програми також здійснюється компенсація 10% тіла кредиту позичальникам, які отримали кредити на встановлення приватних сонячних електростанцій, на що в обласному бюджеті передбачено 1 млн грн.

Водночас в області реалізується 20 районних та міських програм енергозбереження та постійно розширюється їх географія.

З відновленням дії державної програми «теплих кредитів» мешканці області, які зараз отримають кредити на енергоефективні заходи, мають можливість отримати компенсацію з бюджетів усіх рівнів: державного, обласного та місцевого.

Департамент закликає користуватись пільговими кредитами, встановлювати енергоефективне обладнання та ощадно використовувати енергоресурси в своїх домівках.

