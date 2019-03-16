Чорнобиль - пам’ять Львівщини» - в області відкрили Громадський музей Суспільство | 15-03-2019, 19:00 0 80

Сьогодні, 15 березня, в області відкрили Громадський музей «Чорнобиль - пам’ять Львівщини». Музей є осередком пам’яті львів’ян – ліквідаторів аварії на ЧАЕС.



«Зараз наше основне завдання, щоб цей музей «жив». Щоб його відвідувало багато молоді, яка знає про Чорнобильську катастрофу тільки з книжок чи розповідей. І тут дуже важлива ваша роль, ліквідаторів, які з перших уст можуть розказати про ті події молодим людям. Сподіваюся, що люди які є тут присутні, навіть у своєму середовищі будуть активними щодо інформаційної кампанії музею, адже його варто наповнити і експонатами і спогадами людей, про те як вони жили, як працювали. Пам'ять є важливою і особливо важливою у вихованні молодого покоління. Вірю, що спільними зусиллями музей «житиме»»,- зазначила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Музей складається із двох зал, де містяться світлини ліквідації аварії на ЧАЕС, одяг та речі ліквідаторів, книги присвячені події та пам’яті тих, хто загинув рятуючи світ від Чорнобильської катастрофи.

«Дякую усім, хто долучився до відкриття музею. Адже на Західній Україні немає таких музеїв, як сьогодні ми відкриваємо тут. На превеликий жаль, тут на Львівщині, була велика кількість ліквідаторів: Калинівський вертолітний полк, Самбірський полк, Львівська національна гвардія, медики і на превеликий жаль сьогодні багатьох немає серед нас. Сьогодні тут є початки нашого музею, в подальшому ми долучимось до справи, щоб збільшувати, поповнювати музей»,- зазначив голова Львівської обласної організації «Союз Чорнобиль України» Андрій Кульчицький.

Музей працює щовівторка та щоп’ятниці з 12:00 до 16:00 години за адресою: м. Львів, пл. Маланюка, 6.

