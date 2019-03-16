Нові школи та садочки: звітує Сколівська РДА Суспільство | 15-03-2019, 19:01 0 113



Під час звіту про виконану роботу у 2018 році та плани на 2019 рік, голова Сколівської РДА Богдан Янко зосередив увагу присутніх на розвитку освіти у районі.



Так, найбільший об’єкт будівництва 2018 року – це реконструкція з добудовою Верхньорожанківської ЗОШ I-II ст. на 180 учнівських місць. На фінансування даного об’єкту в 2018 році було передбачено 16 млн 813,476 тис грн. З них 5 млн – ДФРР, 6 млн грн – обласний бюджет, 5 млн – кошти місцевого бюджету, 813,476 тис грн. – субвенція з державного бюджету.

«3 вересня цей об’єкт був урочисто відкритий і тепер найменші мешканці цього віддаленого гірського села мають можливість вчитися у нормальних умовах. У 2019 році ми плануємо завершити всі роботи на цьому об’єкті, адже потрібно ще немало зробити – це і спортивний зал, їдальня, благоустрій території», - зазначив голова Сколівської РДА Богдан Янко.

Багато робіт зроблено по школі в с. Коростів – сума освоєних коштів складає більше 15 млн грн, при кошторисній вартості об’єкта будівництва 35 млн 673тис грн. На базі школи планують відкрити ще й дитячий садочок, філії будинку дитячої та юнацької творчості.

Упродовж 2016-2017 років по реконструкції з добудовою Верхньосиньовидненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ступеня виконано робіт на суму 8 млн 393 тис грн.

А 1 лютого 2019 року відкрили сучасний дитячий садок на 80 дітей в с. Труханів – дошкільний навчальний заклад європейського рівня.

Також, у другому півріччі планується відкрити ДНЗ в с. Крушельниця. Основні будівельні роботи уже завершено, потрібно закупити обладнання та меблі.

З 1 жовтня 2018 року в 4 приміщеннях Сколівської ЦРЛ на правах безкоштовного користування розпочав роботу інклюзивно-ресурсний центр.

