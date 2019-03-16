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«Четверта влада»: в області оголосили конкурс журналістики для редакцій друкованих ЗМІ

Суспільство | 15-03-2019, 19:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    


Департамент внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації в рамках Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018-2020 роки оголошує обласний конкурс журналістики для редакцій друкованих ЗМІ «Четверта влада». 

Конкурс має на меті популяризацію та розвиток регіональної преси, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, підтримки свободи слова, створення сприятливих та змагальних умов для покращення розвитку газет, надання додаткового фінансового стимулу для покращення роботи редакцій, створення змагальності та конкурентних умов для поліпшення якісного контенту місцевих друкованих засобів масової інформації, поліграфічного та дизайнерського оформлення видань.
Переможцям конкурсу надається дотація з обласного бюджету.
Початком конкурсу вважається 15 березня 2019 року. Прийом заявок на участь у конкурсі здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення конкурсу. До участі в Конкурсі допускаються редакції районних та міських друкованих засобів масової інформації Львівської області
Конкурс проводиться за такими категоріями:
найкраща місцева газета;
найбільш резонансний соціально важливий цикл публікацій;
найкращий цикл журналістських розслідувань;
найкращий цикл публікацій, що показує приклади успішної роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
найкращий цикл публікацій з історико-патріотичної тематики.
На Конкурс можуть бути подані роботи, опубліковані в місцевих засобах масової інформації Львівської області за попередні 6 місяців з дати оголошення Конкурсу. У поданні зазначається, на яку категорію подається редакція-номінант. До подання обов’язково додаються екземпляри робіт, які братимуть участь у Конкурсі. Кожна робота подається окремо. Друковані роботи подаються оригіналом видання або завіреною копією матеріалу з обов’язковим зазначенням на них дати опублікування.
На кожну роботу, подану на Конкурс, оформляється окрема заявка.
До участі у конкурсі допускаються лише юридичні особи зареєстровані на теренах Львівської області та які не отримують фінансування /співфінансування з районних, обласного, державного бюджетів.
Для участі у конкурсі заявники подають документи за адресою: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 402, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.
Більш детальну інформацію про умови проведення конкурсу можна дізнатися за номером: 261 -27-75.
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