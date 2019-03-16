Олег Синютка оглянув хід будівництва культурно-просвітницького центру на Миколаївщині Суспільство | 15-03-2019, 19:03 0 173



Сьогодні, 15 березня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка ознайомився з ходом будівництва культурно-просвітницького центру в с. Березина на Миколаївщині.

«Будівництво культурно-просвітницького центру в с. Березина Миколаївського району Львівської області»

Будівництво об'єкту розпочалося у 2018 році за кошти державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів.

Проектом передбачено будівництво культурно-просвітницького центру загальною площею 252 м2.

У 2018 році звели фундамент, вимурували стіни двох поверхів, перекрили дах, здійснили електромонтажні роботи закупили сантехніку та опалювальну систему.

На початку цього року розпочали роботи з утеплення фасаду будівлі, зробили аварійні сходові виходи.

Загальна кошторисна вартість – понад 6,5 млн гривень.

Проект подано для участі у конкурсі інвестиційних програм та проектів ДФРР на 2019 рік.

