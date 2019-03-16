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Олег Синютка оглянув хід будівництва культурно-просвітницького центру на Миколаївщині
|Суспільство | 15-03-2019, 19:03
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Сьогодні, 15 березня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка ознайомився з ходом будівництва культурно-просвітницького центру в с. Березина на Миколаївщині.
«Будівництво культурно-просвітницького центру в с. Березина Миколаївського району Львівської області»
Будівництво об'єкту розпочалося у 2018 році за кошти державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів.
Проектом передбачено будівництво культурно-просвітницького центру загальною площею 252 м2.
У 2018 році звели фундамент, вимурували стіни двох поверхів, перекрили дах, здійснили електромонтажні роботи закупили сантехніку та опалювальну систему.
На початку цього року розпочали роботи з утеплення фасаду будівлі, зробили аварійні сходові виходи.
Загальна кошторисна вартість – понад 6,5 млн гривень.
Проект подано для участі у конкурсі інвестиційних програм та проектів ДФРР на 2019 рік.
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