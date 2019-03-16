|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Визначили переможців Міжнародного басейнового конкурсу«Барви Дністра-2018»
|Суспільство | 15-03-2019, 19:04
| 0 97
|
Сьогодні, 15 березня 2019 року, в Одеському регіональному інституті державного управління відбулось нагородження переможців десятого Міжнародного басейнового конкурсу«Барви Дністра-2018», який відображає співпрацю між Молдовою та Україною, заради збереження річки Дністер, наглядно демонструє одну із фундаментальних вимог Європейського союзу до водної політики - дотримання басейнового принципу в управлінні водними ресурсами.
Участь у нагороджені взяли Голова Держводагентства України Ірина Овчаренко, представники держаних і громадських організацій України та Молдови, в тому числі БУВР Західного Бугу та Сяну, а також представник департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Туцький Роман Іванович.
Під час заходу нагороджено 87 переможців, в тому числі з Львівської області, а саме:
Дудкевич Анна-Марія (ІІІ місце, номінація малюнок);
Гринків Марта (ІІІ місце, номінація малюнок);
Куніцька Вікторія (відзнака, номінація малюнок);
Гладьо Ірина (І місце, номінація еко-агітаційний плакат);
Міньок Анастасія (ІІ місце, номінація малюнок виготовлений з природних та ужиткових матеріалів);
Шевчук Марія (ІІI місце, номінація малюнок виготовлений з природних та ужиткових матеріалів);
Васильхівський Олег (І місце, номінація фоторобота);
Ляхович Юлія (ІІ місце, номінація фоторобота);
Шостак Олена (ІІІ місце, номінація фоторобота);
Манько Софія (ІІІ місце, номінація фоторобота);
Мурин Анастасія (ІІ місце, номінація відеофільм).
|
|