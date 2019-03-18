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У центрі Москви активіст вийшов на пікет із плакатом "Крим – це Україна"
|Суспільство | 18-03-2019, 06:19
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|У центрі російської столиці Москви на Манежній площі громадський активіст Костянтин Котов вийшов на одиничний пікет із плакатом "Крим – це Україна".
Фотографії пікету Котова опублікувала у Facebook користувач Євгенія Романова, пише Радіо Свобода.
До активіста, що тримав у руках плакат, на якому Крим зображений у кольорах українського прапора, підходили співробітники російської поліції.
Чи був активіст затриманий невідомо.
Нагадаємо:
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу, заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".
18 березня президент РФ Володимир Путін оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Україна, ЄС і США не визнали результати голосування на "референдумі", міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Також країни Заходу запровадили низку економічних санкцій щодо РФ.
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