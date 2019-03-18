Війна на сході: загинув боєць ООС, окупанти отримали відповідь

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 18/03/2019 Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ...>> Закарпатські митники читали студентам лекції...>> У Львові на рингу позмагаються «Українські левиці» та збірна Польщі...>> Синоптики застерігають про ожеледицю на 19 — 21 березня...>> У Львові відзначатимуть 110 річницю від Дня народження Станіслава Єжи Леца...>> У Львові відбувся масштабний та довгоочікуваний концерт «Улла Кріґул. Музика Естонії»...>> Чілдрен Кінофест 2019 представляє імідж Шостого фестивалю та оголошує журі Третього конкурсу дитячих фільмів...>> Реконструкція пл. Двірцевої: тривають роботи з влаштування каналізаційного колектора, а з 25 березня закривають проїзд до Автостанції...>> Зміни в оподаткуванні податком на прибуток з 1 січня 2019 року...>> У Львові на вул. Карманського, 17 виявили та вилучили два застарілих артснаряди...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Старосамбірчанин, який побив до смерті співмешканку, проведе 7 років та 2 місяці за ґратами...
18-03-2019, 10:38  >>> 
Жителю Тернопільщини, який скоїв смертельну ДТП у Львові, проголошено вирок...
15-03-2019, 13:21  >>> 
Стрілянина у 2 мечетях у Новій Зеландії: є загиблі і поранені...
15-03-2019, 08:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

Війна на сході: загинув боєць ООС, окупанти отримали відповідь

Суспільство | 18-03-2019, 08:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    
Минулої доби в зоні ООС противник 10 разів раз порушив режим припинення вогню, сім разів застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Війна на сході: загинув боєць ООС, окупанти отримали відповідь

Про це повідомляє прес-центр ООС

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв українські опорні пункти з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Водяне та з мінометів калібру 120 мм – поблизу міста Мар’їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупантами здійснено вісім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Двічі з мінометів 82-го калібру та двічі з протитанкових ракетних комплексів ворог стріляв у районі населеного пункту Кримське.

Протитанкові ракетні комплекси бойовики застосували і поблизу селища міського типу Новотошківське.

З мінометів калібру 82 мм стріляли у районі населеного пункту Золоте-4.

Також міномети 82-го калібру і автоматичні станкові гранатомети ворог застосував біля селища Новолуганське, з гранатометів різних систем стріляв поблизу населеного пункту Луганське.

Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, двоє отримали поранення.

Як повідомляється, на всі обстріли противника Об'єднані сили дали адекватну відповідь, знищивши при цьому трьох та поранивши чотирьох окупантів.

Станом на 7:00 18 березня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
   Новини по темі: Суспільство
Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ...
18-03-2019, 17:11  >>> 
Закарпатські митники читали студентам лекції...
18-03-2019, 16:53  >>> 
Конкістадор луганського фронту...
18-03-2019, 12:41  >>> 
Актуально для платників податку на прибуток...
18-03-2019, 12:37  >>> 
Майже в 1,2 раза зросли надходження з податку на додану вартість на Львівщині у лютому 2019 року порівнюючи з лютим 2018 року...
18-03-2019, 12:21  >>> 
Реформа, яка реально діє...
18-03-2019, 12:20  >>> 
Працівники Львівської митниці виявили невідповідність у документах з пиломатеріалами та обладнанням...
18-03-2019, 10:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: кількість жертв зросла до 49...
15-03-2019, 11:45  >>> 
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Грузії стартують навчання НАТО за участю військових 24 країн...
18-03-2019, 09:25  >>> 
Російський "депутат" про обіцянку Порошенка повернути Крим: Профанація...
18-03-2019, 09:24  >>> 
Президент Австрії закликав ЄС до більш самостійної від США політики...
18-03-2019, 08:25  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Прокуратура області домоглася призначення серійному крадію покарання у виді позбавлення волі...
18-03-2019, 10:35  >>> 
Декларування доходів отриманих від здавання квартири в оренду...
15-03-2019, 13:27  >>> 
Подання декларації про майновий стан і доходи громадян при виїзді за кордон на постійне місце проживання...
15-03-2019, 13:25  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ...
18-03-2019, 17:11  >>> 
Закарпатські митники читали студентам лекції...
18-03-2019, 16:53  >>> 
Конкістадор луганського фронту...
18-03-2019, 12:41  >>> 
   ВладаВлада
Генерал США заявив про ризики війни з Китаєм та окупації Росією Одеси й Румунії...
13-03-2019, 10:55  >>> 
У оборонному бюджеті США передбачається 250 млн на допомогу Україні...
13-03-2019, 08:18  >>> 
Палата представників США прийняла низку законопроектів проти РФ і Путіна...
13-03-2019, 08:15  >>> 
   КультураКультура
У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби...
14-03-2019, 19:51  >>> 
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 
У селі Лисовичі на Стрийщині відкрили Народний дім...
07-03-2019, 18:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:11 Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ
16:53 Закарпатські митники читали студентам лекції
16:52 У Львові на рингу позмагаються «Українські левиці» та збірна Польщі
16:49 Синоптики застерігають про ожеледицю на 19 — 21 березня
16:46 У Львові відзначатимуть 110 річницю від Дня народження Станіслава Єжи Леца
16:44 У Львові відбувся масштабний та довгоочікуваний концерт «Улла Кріґул. Музика Естонії»
16:43 Чілдрен Кінофест 2019 представляє імідж Шостого фестивалю та оголошує журі Третього конкурсу дитячих фільмів
16:42 Реконструкція пл. Двірцевої: тривають роботи з влаштування каналізаційного колектора, а з 25 березня закривають проїзд до Автостанції
15:02 Зміни в оподаткуванні податком на прибуток з 1 січня 2019 року
15:01 У Львові на вул. Карманського, 17 виявили та вилучили два застарілих артснаряди

   Анонси
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования