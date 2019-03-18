220 затриманих, пограбовані та спалені магазини: підсумки протестів у Парижі

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: понеділок, 18/03/2019 Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ...>> Закарпатські митники читали студентам лекції...>> У Львові на рингу позмагаються «Українські левиці» та збірна Польщі...>> Синоптики застерігають про ожеледицю на 19 — 21 березня...>> У Львові відзначатимуть 110 річницю від Дня народження Станіслава Єжи Леца...>> У Львові відбувся масштабний та довгоочікуваний концерт «Улла Кріґул. Музика Естонії»...>> Чілдрен Кінофест 2019 представляє імідж Шостого фестивалю та оголошує журі Третього конкурсу дитячих фільмів...>> Реконструкція пл. Двірцевої: тривають роботи з влаштування каналізаційного колектора, а з 25 березня закривають проїзд до Автостанції...>> Зміни в оподаткуванні податком на прибуток з 1 січня 2019 року...>> У Львові на вул. Карманського, 17 виявили та вилучили два застарілих артснаряди...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Старосамбірчанин, який побив до смерті співмешканку, проведе 7 років та 2 місяці за ґратами...
18-03-2019, 10:38  >>> 
Жителю Тернопільщини, який скоїв смертельну ДТП у Львові, проголошено вирок...
15-03-2019, 13:21  >>> 
Стрілянина у 2 мечетях у Новій Зеландії: є загиблі і поранені...
15-03-2019, 08:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

220 затриманих, пограбовані та спалені магазини: підсумки протестів у Парижі

Суспільство | 18-03-2019, 08:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 92 92    
Французький уряд визнав, що заходи безпеки були "недостатніми", щоб зупинити підпали і пограбування з боку учасників акції "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі.

Про це заявив прем'єр-міністр Едуард Філіп, повідомляє Le Figaro.

Демонстранти влаштували сутички з поліцією в суботу, близько 80 магазинів і офісів були розграбовані. Філіп в неділю визнав, що були "недоліки" у сфері безпеки, які необхідно виправити.

"Аналіз вчорашніх подій показує, що вжитих заходів було недостатньо для стримування насильства і запобігання правопорушень", - заявив прем'єр-міністр, додавши, що він повинен зустрітися з президентом Емманнуелем Макроном в понеділок вранці.

Переглянути зображення у ТвіттеріПереглянути зображення у ТвіттеріПереглянути зображення у ТвіттеріПереглянути зображення у Твіттері

Макрон перервав коротку поїздку на лижі, щоб повернутися в столицю на кризову зустріч в суботу і поклявся діяти "рішуче".

Ритейлери висловлювали занепокоєння з приводу 18-го уїк-енду потужних антиурядових акцій. В суботу протести характеризувалася різким зростанням насильства після декількох тижнів зменшення кількості учасників.

"Таке відчуття, що це ніколи не закінчиться. Ви можете протестувати, але навіщо все руйнувати? ... Ремонт вікон буде коштувати як мінімум 25 000 євро і значна частина товарів зникла", - сказав Емір Фатнассі, чий магазин на Єлисейських полях був розгромлений протестувальниками.

Анархісти з групи "чорний блок" в суботу підпалили знаменитий пивний ресторан Fouquet, а також магазин люксових сумок Longchamp.

Також були пошкоджені магазини одягу Hugo Boss, Lacoste і Celio, а також банк, шоколатьє і кілька газетних кіосків.

Поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети, щоб втихомирити протестуючих, які зібралися біля підніжжя Тріумфальної арки.

Представники "жовтих жилетів" в неділю закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньєра піти у відставку через нездатність уряду стримати "чорний блок". Вони звинувачують анархістів в підриві мирних щотижневих демонстрацій.

Судове джерело повідомило агентству, що після суботніх подій 200 осіб, в тому числі 15 неповнолітніх, перебували під вартою.

Нагадаємо, 15 березня було останнім днем французьких "Великих національних дебатів", розпочатих президентом Еммануелем Макроном з метою відповісти на вимоги руху "жовтих жилетів".

Протестувальники відкидають дебати як порожні слова і частину кампанії Макроном перед виборами до Європейського парламенту у травні. Вони розгнівані високими податками та економічною політикою Макрона.

У своєму онлайн-заклику до суботніх протестів організатори заявили, що хочуть, щоб цей день став "ультиматумом" для уряду.
   Новини по темі: Суспільство
Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ...
18-03-2019, 17:11  >>> 
Закарпатські митники читали студентам лекції...
18-03-2019, 16:53  >>> 
Конкістадор луганського фронту...
18-03-2019, 12:41  >>> 
Актуально для платників податку на прибуток...
18-03-2019, 12:37  >>> 
Майже в 1,2 раза зросли надходження з податку на додану вартість на Львівщині у лютому 2019 року порівнюючи з лютим 2018 року...
18-03-2019, 12:21  >>> 
Реформа, яка реально діє...
18-03-2019, 12:20  >>> 
Працівники Львівської митниці виявили невідповідність у документах з пиломатеріалами та обладнанням...
18-03-2019, 10:42  >>> 
   АктуальноАктуально
Стрілянина в мечетях Нової Зеландії: кількість жертв зросла до 49...
15-03-2019, 11:45  >>> 
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Грузії стартують навчання НАТО за участю військових 24 країн...
18-03-2019, 09:25  >>> 
Російський "депутат" про обіцянку Порошенка повернути Крим: Профанація...
18-03-2019, 09:24  >>> 
Президент Австрії закликав ЄС до більш самостійної від США політики...
18-03-2019, 08:25  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Прокуратура області домоглася призначення серійному крадію покарання у виді позбавлення волі...
18-03-2019, 10:35  >>> 
Декларування доходів отриманих від здавання квартири в оренду...
15-03-2019, 13:27  >>> 
Подання декларації про майновий стан і доходи громадян при виїзді за кордон на постійне місце проживання...
15-03-2019, 13:25  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ...
18-03-2019, 17:11  >>> 
Закарпатські митники читали студентам лекції...
18-03-2019, 16:53  >>> 
Конкістадор луганського фронту...
18-03-2019, 12:41  >>> 
   ВладаВлада
Генерал США заявив про ризики війни з Китаєм та окупації Росією Одеси й Румунії...
13-03-2019, 10:55  >>> 
У оборонному бюджеті США передбачається 250 млн на допомогу Україні...
13-03-2019, 08:18  >>> 
Палата представників США прийняла низку законопроектів проти РФ і Путіна...
13-03-2019, 08:15  >>> 
   КультураКультура
У музичному флешмобі до Дня українського добровольця взяв участь хор ансамблю Держприкордонслужби...
14-03-2019, 19:51  >>> 
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 
У селі Лисовичі на Стрийщині відкрили Народний дім...
07-03-2019, 18:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:11 Робота рейдових бригад підвідомчих підприємств Львівського ОУЛМГ
16:53 Закарпатські митники читали студентам лекції
16:52 У Львові на рингу позмагаються «Українські левиці» та збірна Польщі
16:49 Синоптики застерігають про ожеледицю на 19 — 21 березня
16:46 У Львові відзначатимуть 110 річницю від Дня народження Станіслава Єжи Леца
16:44 У Львові відбувся масштабний та довгоочікуваний концерт «Улла Кріґул. Музика Естонії»
16:43 Чілдрен Кінофест 2019 представляє імідж Шостого фестивалю та оголошує журі Третього конкурсу дитячих фільмів
16:42 Реконструкція пл. Двірцевої: тривають роботи з влаштування каналізаційного колектора, а з 25 березня закривають проїзд до Автостанції
15:02 Зміни в оподаткуванні податком на прибуток з 1 січня 2019 року
15:01 У Львові на вул. Карманського, 17 виявили та вилучили два застарілих артснаряди

   Анонси
В «Укрінформі» відбудеться брифінг про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів...
14-03-2019, 10:02  >>> 
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования