Працівники Львівської митниці виявили невідповідність у документах з пиломатеріалами та обладнанням Суспільство | 18-03-2019, 10:42 0 67

В один з підрозділів митного оформлення Львівської митниці ДФС було подано товаросупровідві документи на вантаж «Пиломатеріали необрізні породи сосна та бук». Одне з приватних підприємств Львівської області відправляло їх в Польщу. Під час митного контролю виникла підозра щодо відповідності переміщуваного товару даним зазначеним у товаросупровідних документах. Тому було проведено лісотоварознавче дослідження щодо відповідності приналежності товару до його задекларованої назви, породи деревини та кількості переміщуваного товару. Згідно з висновком експерта встановлено, що окрім заявлених товарів, у вантажівці був майже куб дощок породи вільха.

В іншому випадку, під час митного оформлення, працівники митниці виявили невідповідність у документах щодо ваги стрічкової пилорами та багатопильного верстату для порізки дерева, які ввозили в Україну з Литви.

В обох випадках керівники підприємств вчинили дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто подали органу доходів і зборів, як підстави для переміщення товарів документи, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару його кількості, ваги та вартості.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.

