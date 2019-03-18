Реформа, яка реально діє Суспільство | 18-03-2019, 12:20 0 96

І знову мова піде про тилове забезпечення наших військовослужбовців, що стоять зараз на передових позиціях в Луганській області. Ось так виглядає польова (!) їдальні бійців одного з окремих батальйонів, що обороняють нашу землю від російсько-терористичних військ. Отримавши дозвіл розміститись на базі одного з зруйнованих заводів, перше що зробили бійці – викинули тони будівельного та звичайного бруду, який залишили за собою вандали та шукачі за металом. Після цього відновили електричну проводку, каналізацію, тощо. Одним словом навели порядок. Те, що ви бачите на знімках, не показушне «шоу генералів». Тут не чекали гостей, ні комісій, ні журналістів. В таких умовах тут харчуються що дня.

Іншим пунктом є приготування їжі. Само собою, без якісних продуктів це просто не можливо. Але, виявилось, що навіть на фронті, неподалік від лінії зіткнення діє реформа в продовольчому забезпеченні військовослужбовців.

Всі продукти ми замовляємо по каталогу, каже кухар Олена Миколаївна. – Завжди нам привозять весь необхідний набір і в повному обсязі. Потреби немає ні в чому. Це дозволяє мені готувати смачні страви. Головне різноманітні.

Котлети з хліба, несмачні юшки відійшли у минуле. Раз на місяць кухарі, разом з заступником з тилу, питають хлопців та дівчат, щоб вони хотіли скуштувати. Відповідно до цього складають меню і роблять замовлення. Рецепти деяких страв відшукують у кухарських книгах.

Повірте, ми знаємо наскільки є важкою служба бійців нашої частини, - продовжує Олена Миколаївна. – І тому я хочу щоб вони завжди смачно їли. Якщо не краще, то хоч так само як і вдома.

Від різноманітних зрадофілів, та «всепропальців» можна часто почути про те, що державні кошти на оборону ідуть в нікуди. Що все розкрадається… Так от є наочний приклад зворотнього. Виявляється, що маючи бажання і знання, як правильно застосувати реформу в дії. То навіть в польових умовах, комбінуючи професіоналізм кухара та якісні продукти, навіть на польовій печі можна готувати смачні страви.

Тарас Грень.



