Душа колективу Суспільство | 19-03-2019, 10:47 0 63



24 години на добу. Сім днів на тиждень. Під прицілом ворожих снайперів, з можливістю обстрілу в будь-яку хвилину. А вночі замість сну очікування «візиту» ворожої диверсійної групи. І таке життя не день і не тиждень. Так люди на передовій живуть місяцями. Погодьтесь, що для того, щоб вижити в умовах такого психологічного пресингу потрібно мати неабиякі нерви, витримку та почуття гумору. Все це є у військовослужбовця Збройних Сил України Петра. Він завжди вміє дотепно і весело пожартувати, та розрядити обстановку. З ним не скучно навіть після місяця перебування в одній землянці. Таких як він називають душею колективу.

Тарас Грень.

