Працівники Львівської митниці ДФС викрили оборудку з автомобілями Суспільство | 19-03-2019, 12:01 0 68

Так в один з підрозділів Львівської митниці ДФС до митного оформлення подали документи на вантажні транспортні засоби «DAF XF105.460», «MAN TGX 26.440», та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI», що були у використанні. Згідно з товаросупровідними документами їх продавцем є канадська компанія, а покупцем − одне з ТзОВ у Волинській область. Також надано свідоцтва про реєстрацію цих транспортних засобів, видані компетентними органами Республіки Австрії.

З метою з’ясування цієї зовнішньоекономічної операції було скеровано запити до митних органів іноземних держав. У відповіді наданій митними органами Республіки Австрія вказано, що автомобілі ніколи не були зареєстровані в Республіці Австрії, з ними не проводились експортні та імпортні операції.

Таким чином, громадянин України, уповноважений представник канадської компанії вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю через подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів підроблених документів.

В усіх випадках складено протоколи про порушення митних правил відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.. Справи скеровано до суду.

