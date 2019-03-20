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Змінено перелік виробничих і технологічних операцій, за якими визначається країна походження при імпорті в Україну товару

Суспільство | 19-03-2019, 16:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Запроваджено новації, які сприятимуть спрощенню процедури визначення країни походження товарів з Європейського Союзу та розвитку сприятливого клімату для зовнішньої торгівлі.
Так, 17 березня 2019 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 144 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1765».
Постанову прийнято для виконання Україною зобов’язань, взятих відповідно до додатка XV «Наближення митного законодавства» до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та адаптації законодавства України до законодавства країн-членів ЄС в частині визначення непреференційного походження при імпорті в Україну товарів.
Постановою замінено Перелік виробничих і технологічних операцій, за якими визначається країна походження при імпорті в Україну товару, наведеного у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1765, на Перелік, встановлений Додатком 22-01 до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/2446 від 28 липня 2015 року.
Цей додаток застосовується в Європейському Союзі як при імпорті товарів для визначення їх країни походження, так і при видачі уповноваженими органами сертифікатів походження на експорт товарів з Європейського Союзу, в тому числі, які призначені для України.
Перелік є ідентичним Переліку, встановленому Додатком 22-01 до Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2015/2446 від 28 липня 2015 року.
У порівнянні з Переліком, який втратив чинність, Перелік:
доповнено новими товарами у кількості 465 товарних позицій згідно з УКТЗЕД, зокрема це стосується кондитерських виробів, текстильної продукції, кухонних приладів та виробів з чорних металів тощо;
до товарів застосовано нові критерії достатньої переробки на рівні перших 4, 6, 8 знаків згідно з УКТЗЕД та додаткові (альтернативні) правила походження, що спрощує процедуру отримання товаром статусу країни походження та доступ до зовнішніх ринків.
Відповідно до статті 36 Митного кодексу України новий перелік застосовується до товарів, походженням з країн, з якими Україною не укладено угоди про вільну торгівлю, для цілей справляння ставок ввізного мита Митного тарифу України.
Прес-служба Державної фіскальної служби України
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